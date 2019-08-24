竹北5.25億工程款 代表會擱置

2019-08-24

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市「鳳山溪及牛埔溪水月意象整體環境景觀營造計畫」及「竹北市環北路與中山路路口道路改善工程」，六月獲中央核定工程款，總經費五點二五億餘元，代表會昨天召開臨時會審議市長何淦銘所提墊付案，因多名市民代表認為提案過於倉促，決議擱置，請公所提出詳細說明後再審議。

恐補助遭取消 公所將溝通爭取

何淦銘請喪假中，竹北市公所主秘張錦河表示，將儘快與廠商檢討修正後提出詳細內容，與代表們充分溝通，爭取支持。其中鳳山溪及牛埔溪水月意象案，公所爭取年底前完成工程發包，否則補助恐遭取消。

水月意象營造 市代︰不夠具體

張錦河表示，「鳳山溪及牛埔溪水月意象整體環境景觀營造計畫」的規劃設計已通過經濟部審查，並核定總工程費二億八千八百四十二萬元（含地方自籌款六千多萬元），未來視實際執行進度滾動檢討。

市民代表蔡蕥鍹認為水月意象不夠具體，美學設計應具代表性；陳冠宇質疑缺乏溝通；郭憲棠認為西濱遊憩區規劃多年，好不容易爭取到中央補助，應該要做；曾金清和林維洲也支持西區需要建設發展。

環北與中山路口改善 被批草率

至於「竹北市環北路與中山路路口道路改善工程」，內政部核定二億三千七百萬元（含地方自籌款近五千萬元）。

市民代表何宜芯不滿公所在地方說明會說明不足，提供營建署的會議紀錄未納入反對聲音，計畫從原本地下道變成高架橋，決定草率；林維洲和郭憲棠則支持交通要道應儘快改善，但版本不一，公所應統一說明。

代表會主席林啟賢、市民代表林碩彥等人說，市長積極向中央爭取經費值得肯定，但對於高達數億元的預算，代表會要盡到監督責任，向市民交代，並非經費爭取不易，就要照單全收，背書通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法