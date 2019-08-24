白鹿來攪局 花壇果農搶收文旦

2019-08-24

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕跟颱風拚了！彰化縣花壇鄉文旦採收期將屆，多數果農原計畫再過幾天採收，不料「白鹿」颱風來勢洶洶，果農憂心整年心血泡湯，昨天提前在颱風侵襲前搶收，分級包裝，讓消費者品嘗到果肉細緻Q軟的文旦。另外在葉菜類方面，因颱風來襲使得價格上揚，菜農為搶商機，前幾日已搶先採收。

花壇鄉長顧勝敏昨天到鄉內多處果園關心防颱作業，提醒民眾要加強各項防災。正在搶收文旦、龍眼的呂金樹說，原本計畫過幾天才要採收文旦，沒想到白鹿颱風來攪局，他在慎重考慮下，認為若是文旦到產期才開始採收，可能會損失慘重，因此昨天已提早採摘。

呂金樹說，文旦本身最怕的就是風吹雨淋，他擔心文旦因遭受風災而損失，乾脆「跟颱風拚了！」先採收再說。許多果農也都在這兩天提前採收，家人、親戚也都加入採收行列。

顧勝敏說，今年荔枝、龍眼收成都不好，尤以荔枝最為嚴重，在文旦採收前夕又有颱風攪局，果農多提前全力搶收，避免整年的心血白費。儘管文旦提前採收，但文旦果肉細緻Q軟，香甜多汁還帶有果酸，品質優良。

葉菜價格上揚 高麗菜漲二倍

除了文旦之外，白鹿颱風來襲，葉菜類價格應聲上揚，彰化溪湖果菜市場的高麗菜市場拍賣價格，原本每公斤十元，颱風前夕來到三十元，與八月上旬相較足足漲了二倍。

溪湖果菜市場昨天（二十三日）到貨量為六十二公噸，較前天七十公噸略少，市場表示，到貨量少的原因係因颱風已逼近，菜農為搶商機，已於前幾日採收，該出的貨都已出清，也有可能盤商為搶貨直接到產地購買。

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