4億拓寬中寮投22線 拚2022完工

2019-08-24

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕打通中寮鄉任督二脈的中寮鄉環鄉道路，由南投縣府向中央提報補助的「生活圈道路交通系統建設計畫」，第一期投廿二線龍鳳瀑布到觀音亭路段全長二四○六公尺，交通部同意補助施設，將補助三億三千多萬元，縣府自籌七千七百餘元，縣府加快腳步，盼明年六月取得土地後即開工，趕在二○二二年完工。

龍鳳瀑布至觀音亭 拓至9米寬

南投縣府前年即在「生活圈道路交通系統建設計畫」中列入中寮鄉環鄉道路計畫，但當時計畫未獲核定，今年二度申請，立委蔡培慧說，八月初再度電話探詢該計畫是否核定，交通部十三日函復同意辦理，交通部次長黃玉霖也將在三十一日到中寮鄉，告訴鄉親這個好消息。

全長2.4公里 環鄉路網瓶頸打通

南投縣府工務處長陳錫梧說，中寮鄉環鄉道路計畫共分三期，立委蔡培慧和馬文君都有努力爭取，交通部核定的是第一期「投廿二線十四K龍鳳瀑布至十六．四K觀音亭」段的拓寬工程，全長二四○六公尺，原來路寬只有三到五公尺，將拓寬為九公尺。因為會挖到上下邊坡，所以會比平地多做很多擋土牆工程，拓寬道路後可方便到龍鳳瀑布遊玩的遊客，從該條環鄉道路到南中寮區遊玩。

交通部允補助3.3億 明年中開工

陳錫梧也說，該計畫工程總經費四億七百多萬元，其中購地款佔六千四百萬元，該工程必須在二○二二年完工，否則經費就會被收回，因此工程設計要趕緊進行，明年用地取得和工程發包同步進行，希望明年六月用地取得前後，就能開始動工拓寬該道路。

第一期工程完工後，未來若交通部再核准第二期工程計畫，拓寬的路段就屬於南中寮區的投廿六線。

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