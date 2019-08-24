白鹿颱風侵台 花蓮海岸全線警戒

2019-08-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕颱風白鹿逼近台灣，花蓮縣昨下午四時後，全縣全區海岸、海港及港埠均列為警戒區，親不知子天空步道、知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園今天均閉園，賞鯨船停航，縣內多項活動同步延期，全面因應防颱。昨晚花蓮縣府宣布今天停班停課。

花蓮今停班停課 多項活動延期

花蓮縣政府昨晚七時完成緊急應變中心一級開設，劃定「本縣全區海岸、海港及港埠」等區域範圍，均為禁（限）制區域，其中「親不知子天空步道」於上午最先公告封閉。豐濱鄉公所表示，配合縣府命令封閉園區，並加強防颱工作，目前也做好玻璃步道防護措施，鋪設橡膠墊，防止落石造成損壞。

賞鯨船停航、天空步道關閉

由於花蓮昨早晴空萬里，賞鯨船上午照常出海，多個船班幾乎客滿，外海陸續有飛旋海豚等鯨豚現蹤，頻頻作出躍身擊浪動作，讓遊客相當開心，但下午四時過後風浪太大，禁止出海，今天週六全數航班也確定取消，明日是否能出航？將視縣府宣布防颱狀況及海象評估後決定。

海巡署東部分署第一二岸巡隊昨接收命令後，隨即編組海巡人員，逐次針對公告警戒區域拉設封鎖線，防止民眾進入，並採定點及機動方式，在海岸沿線民眾易觀浪熱點，運用各式廣播器材勸離觀浪民眾。

六十石山星空音樂會取消

花蓮縣政府針對白鹿颱風來襲，亦統計縣內活動異動資訊，親不知子天空步道、知卡宣暑期水上樂園及花崗山戲沙池今均暫停開放；原訂今日舉行的多元文化童遊美食體驗、花蓮唱秋音樂祭等活動擇期辦理，六十石山浪漫星空音樂會則取消；另外，明晚舉辦的日淨夜唱秋季淨灘活動，延至十月六日辦理。

林務局花蓮林區管理處原訂今天在玉里鎮辦理小花蔓澤蘭宣導市集活動，延期至九月廿一日；太魯閣國家公園管理處公告，颱風來襲禁止入山管制。

瑞穗鄉公所急徵採柚志工

由於花蓮文旦正值採收期，柚農陸續趕抵果園投入採收，卻因臨時請不到工人，只好親戚朋友總動員，就怕風雨後損失慘重，瑞穗鄉公所即起也急徵「愛柚志工」，邀民眾加入採柚行列，有意者可電洽（03）8872222轉138黃課員。

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