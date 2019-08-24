新市食品廠偷排廢水 遭勒令停工

2019-08-24

〔記者蔡文居、萬于甄／台南報導〕新市區一家食品工廠涉嫌偷排廢水，染紅整條排水溝，台南市環保局昨天接獲民眾檢舉後，稽查人員忍著惡臭，鑽入橋下箱涵取得關鍵證據，讓偷排廠商百口莫辯，坦承排放廢水。環保局除依法開罰外，並勒令停工。

稽查員進入箱涵 查獲該廠偷排廢水

環保局表示，有民眾通報新市區民族路一處排水溝被染成暗紅色，立即派員前往稽查，稽查人員沿水溝追查，並鑽入橋下箱涵取證，發現是一處未列管的放流口有疑似紅色食物加工殘渣，循線鎖定一家距離放流口約二百公尺的食品加工廠涉嫌排放廢水。

稽查人員隨即進廠蒐證，發現工廠內的廢水也是紅色的，與放流口及排水溝的顏色相同，由於事證明確，廠商也坦承排放廢水。

依違反水污染防治法規定進行告發

環保局表示，該工廠並未領有排放許可證，逕自排放廢水到地面水體，造成下游排水水色異常，現場除要求廠商停止廢水排放外，並依違反水污染防治法規定進行告發，同時也處以停工處分，最高並可裁處六百萬元罰鍰。

環保局長林淵淙說，為貫徹環境保護的決心，要求環保局稽查人員嚴格執法，另「環境保護，人人有責」，裁罰只是手段，希望業者切勿心存僥倖，以身試法，也請市民朋友熱心向環保局通報（公害陳情專線：0800-066666），讓環保局稽查人員第一時間追查污染源及不法廠商，共同打擊不法業者。

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