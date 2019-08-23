高層次超音波 照出胎兒心臟病

記者張軒哲／台中報導
高齡產婦要注意作好產檢！37歲陳婦懷第三胎時擔心胎兒生長情況，在懷孕22週時選擇進行高層次胎兒超音波檢查，竟發現胎兒主動脈窄縮，再進行羊膜穿刺檢查染色體，確定胎兒基因正常，但是血管結構異常；懷孕至38週進行剖腹產，產下一名3000多公克的女嬰，出生一週後進行心導管氣球擴張手術，術後恢復良好。醫師提醒，只要懷孕21-24週的孕婦皆可進行高層次胎兒超音波檢查，尤其妊娠高風險的孕婦更需進行這項檢查。
主動脈窄縮 出生一週做心導管
針對案例，童綜合醫院產科主任魏添勇指出，經會診兒童心臟醫學中心與小兒心臟科醫師，檢視該名胎兒情況後，醫療團隊建議可以正常養胎至足月產下後再進行手術，但早期檢查發現問題相當重要。
高層次超音波跟一般超音波都一樣是屬於2D超音波，一般常規超音波檢查（Level I）僅看胎兒數、胎位、胎盤位置、羊水量估計及胎兒大小評估，若經由高層次胎兒超音波的高解析度機器，更可檢查胎兒的頭部、腦部、臉部、胸腔（心臟）、腹腔、性器官及四肢等等的詳細篩檢，以排除胎兒畸形及重大缺陷。
魏添勇表示，高風險孕婦包含懷孕年齡大於34歲、曾生育過先天異常兒者、母血唐氏症篩檢為高危險群、胎兒有畸形之可能者、有家族遺傳病史、父母本身有染色體異常、曾懷過染色體異常胎兒、孕婦合併其他內外科疾病等。