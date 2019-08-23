823水災周年遇颱 民憂治水進度慢

2019-08-23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕去年八二三水災重創嘉縣沿海地區，今天滿周年，鄉親關心治水進度，縣府表示，爭取前瞻基礎建設計畫補助共六十三件工程，總經費四十六‧四九億元，有卅一件發包，縣境規劃五座滯洪池都已動工，其中，公館滯洪池預計十月中完工，明年底全部可完工。

掌潭社區發展協會理事長林文達認為，大型治水工程進度太慢，眼看白鹿颱風來勢洶洶，希望政府能加強淹水時緊急抽水、擋水及疏散居民等應急措施，維護鄉親生命財產安全。

嘉縣府：5滯洪池都已動工

縣府水利處副處長朱崧豪表示，去年八二三淹水嚴重的東石鄉掌潭村，規劃「白水湖第一滯洪池抽水站工程」，經費一億零七百萬元，改善掌潭村引水路，一旦淹水時，可引流至白水湖第一滯洪池，並於滯洪池興建一座六CMS大型抽水站，每秒抽水量六噸，抽排積水至外海，改善淹水問題，預計年底發包。

去年淹水嚴重的布袋鎮岑海里，規劃「布袋鎮海埔新生地公園旁新建及F幹線雨水下水道改善工程」，經費一億兩千萬元，改善雨水道幹線及興建一座八CMS大型抽水站，每秒抽水量八噸，預計年底發包。

岑海里長翁億頴表示，除大型抽水站，整治老舊排水溝也很重要；朱崧豪回應，將再辦理該地區雨水下水道規劃檢討，向中央爭取經費辦理海埔新生地公園南側抽水站改建及下水道改善工程。

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