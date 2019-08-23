猴群危害農作 古坑擴大驅猴範圍

2019-08-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林山區台灣獼猴危害嚴重，古坑草嶺甜柿栽種面積原本有十多公頃，因猴害現剩不到一公頃，由於猴群越來越多，古坑鄉公所今年擴大驅猴計畫範圍，但農民說，驅趕成效有限，盼相關單位能提出有效解決猴害方法。

石壁甜柿種植面積剩不到1公頃

據指出，多年前林務局曾委託屏東科技大學調查，雲林山區台灣獼猴有一千多隻，猴群卅九群。但古坑鄉公所推測，現在山區台灣獼猴已遠超過先前調查數量，雖台灣獼猴已不是保育類，仍屬野生動物，不能任意捕捉、飼養及傷害，所以只能用驅趕，今年驅趕計畫除草嶺、新庄、桂林，增加華山、樟湖、荷苞、東和等地。

古坑鄉公所說，驅趕計畫是由公所視當地危害情況，僱請當地人在猴群出沒地點施放巨竹炮或定時炮驅趕。

公所施放巨竹炮、定時炮驅趕

「定時炮」是古坑鄉公所獸醫廖翊斈去年參考網路作品，委託鐵工師傅特製，防雨、防風又可自動點燃，將鞭炮引線串掛在一炷香上，燃香點炮，每隔一小時發出鞭炮巨響，安全又省人力。

古坑鄉草嶺村長陳兵通指出，台灣獼猴在草嶺山區危害嚴重，十多年前石壁栽種甜柿十多公頃，每年猴子吃剩的才能收成，幾乎做白工，原本有廿多人種甜柿，現只剩二人，其他竹筍、玉米、南瓜等農作也都受害嚴重。

日前有山友前往古坑二尖山步道登山，看到猴群穿越步道進入竹林挖竹筍吃，陳姓登山客說，以前台灣獼猴看見人是害怕快速閃躲，最近發現的猴群已不太怕人，看到人靠近也不逃跑。

廖姓登山客表示，林內龍過脈台灣獼猴群數量也很多，一樣不怕人，甚至暑假期間頻顏闖入鄰近淵明國中、林中國小校園覓食。

農民表示，驅猴人前腳離開猴群後腳就到，驅趕成效有限，為避免猴群數量失控，建議政府適量人道撲殺，或是提出其他有效解決方法。

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