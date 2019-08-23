守護單親媽 84歲嬤47年捐千萬

2019-08-23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕八十四歲陳楊麗蓉早年喪偶，獨力扶養兩名幼女，深知單親媽媽的辛苦，四十七年來幫助五百多位跟她一樣喪偶的單親媽媽，捐助金額超過千萬元；雲林家扶中心主委陳燦勳說，陳楊麗蓉的愛心令人感佩，就像「民間媽祖婆」。

喪偶獨力養2女 陳楊麗蓉知單親苦

寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉廿多歲時先生過世，她帶著兩個年幼女兒相依為命，家境貧困又有負債，母女三人飽受嘲諷、吃盡苦頭，陳楊麗蓉表示，先生剛過世時，她每天以淚洗面，想到女兒還小不能倒下，咬牙苦撐，努力工作賺錢。

陳楊麗蓉指出，債務還完開始賺錢後，她思考自己賺錢的目的，當時即下定決心存款一百萬元時，要全數用來幫助跟她一樣喪偶的單親媽，省吃儉用近六年存到一百萬元，一九七二年開始幫助單親媽。

辛苦工作存百萬元 成立基金會援助

雲林家扶中心主任廖志文指出，第一年每人五千元，往後隨著物價調整捐助金額，一萬元、二萬元、二萬五千元，至二○○七年每人三萬元至今，四十七年來共計捐助五○八位單親媽媽，扶助金額超過一千萬元。

今年雲林、嘉義、北台南、南台南四區家扶中心選出廿位喪偶且自立自強的單親媽媽，陳楊麗蓉親自把扶助金交到每位媽媽手中，並逐一為她們加油打氣，受助媽媽感動得流著眼淚、抱著阿嬤道謝，場面溫馨感人。

鄭姓單親媽媽表示，先生因意外過世九年，當時二個兒子才上幼稚園，為了能照顧孩子，一天做三份兼職，昨天談起這段往事還是忍不住落淚，很感謝家扶中心及陳楊麗蓉阿嬤的幫忙。

陳楊麗蓉說，自己也是喪偶的單親媽媽，知道單親媽媽的辛苦，現在雖然很辛苦，希望將來她們都能開心過日子。

陳燦勳指出，陳楊麗蓉的愛心帶給單親媽媽無比勇氣，讓她們克服生活困難，她的愛心令人感佩。

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