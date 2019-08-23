桃高新生輔導 校長帶領動手刷廁所

2019-08-23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園高中昨天結束為期三天的「新生始業輔導」，校方維持往年一貫的充實課程，今年首度加入「清掃學習」、「拜師進學禮」及「寫一封信給三年後的自己」三項課程，校長游文聰還帶領新生洗廁所；他表示，盼學生透過親身參與實作，擁有在生活中可以運用的能力。另，下週五將開學，為了讓學生解除「假期症候群」，市府教育局也提供三階段、六策略的「開學收心操」，鼓勵家長與孩子合力完成，迎接新學期的開始。

首度清掃學習 游文聰教實作

桃園高中於廿日至廿二日舉辦「新生始業輔導」，歡迎高一新鮮人。校方說，第一天新生輔導主要讓新生們認識校園，第二天則進入重頭戲「清掃學習」，邀請講師分享清掃學習的理念精神及實作方法，游文聰還帶領高一師生用雙手洗廁所，學生從一開始的面有難色、不敢下「手」，稍後勉強上陣，最後終能全班合作無間；第三天帶領學生到學校旁的孔廟進行「拜師進學禮」，全程都遵循古禮。

寫封信給三年後自己 由導師收藏

校方表示，昨天的結尾是讓新生們寫下這三天以來的活動收穫及心得，同時透過導師的引導，寫下目前遭遇的阻礙、困難、對未來的想望，以及如何勇敢去做自己想做的事等，彙集成「給三年後自己的一封信」，信件由導師收藏，讓學生們在高三畢業前於班級活動中開啟，一同分享三年的成長、改變及感動。

開學日將屆 教局教收心策略

而開學日即將到來，教育局指出，「開學收心操」的第一階段為靜心期，策略一為暑假結束前調回正常作息，早睡早起，同時注意三餐營養均衡，策略二在開學前完成暑假作業。

第二階段是培養專注力，分別可透過寫書法靜心與培養專注力，還有鼓勵親子一起伸伸懶腰做做收心操活動等兩策略；第三階段收心期，鼓勵學生開學前透過線上學習系統，提早熟悉或了解新學期的課業，並透過每天固定閱讀，找回上課的節奏。

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