八德測速桿速限5公里？ 罰單搞烏龍

2019-08-23

〔記者許倬勛、陳恩惠／八德報導〕劉姓市民日前騎機車行經八德區新生路，上週收到超速罰單卻傻了眼，因為罰單上印著該路段「速限五公里」，透過民代反映，發現另有二百五十五張相同的烏龍罰單，但警方卻回覆「測速桿無礙，重新補寄罰單」，讓她質疑執法單位難取信於民，將依法尋求行政救濟。

警方指廠商錯印 會補寄罰單

劉姓市民表示，她於八月七日下午騎機車行經八德區新生路、龍宮街卅六巷九弄路口時，自認並未超速，但經過測速桿時，忽然一陣閃光大作，當下還以為是其他駕駛違規被拍，不料上週卻接獲紅單，其中違規事實一欄寫著「限速五公里，經測得時速五十公里，超速四十五公里」，開罰一六○○元，讓她直呼離譜。

民眾不滿 將尋求行政救濟

劉女透過民代陳情，卻得到警方回覆測速桿功能無礙，是委外製單廠商操作不慎，導致系統錯印數字，將按錯印件數向廠商求償，並重新寄發正確罰單，劉女獲悉後更為火大，強調一定會提出申訴。

「罰錢事小，但這口氣嚥不下去！」同樣接獲烏龍罰單的王姓學生說，錯印罰單明顯是行政程序上的疏失，警方也坦承未盡監督責任，於情於理警方都站不住腳，如此粗糙的從百姓口袋中撈錢，吃相實在很難看，質疑執法機關濫權。

共256件 交警指確有超速

市警局交通警察大隊表示，經查從七月廿六日至八月八日，共開出二五六件錯印罰單，執法組長連國豐說，經多次勘查，確認該測速桿功能正常，且反覆調閱相關資料與畫面，都顯示收到錯印單的駕駛人的確有超速情形，現已註銷錯印罰單，將另寄正確版本罰單，若民眾有疑慮，可以提出申訴。

交通警察大隊表示，八德新生路段的速限為五十公里，依照規定，在測速桿前方一百至三百公尺之間設有測速取締標誌及速限告示牌，用以警示用路人前方有測速器，也呼籲駕駛人應遵守速限規定，違者可處一千二百元以上、二千四百元以下罰鍰。

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