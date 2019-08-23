民進黨竹縣黨部 建議徵召邱盈滋、范文鴻參選

2019-08-23

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣下屆立委增額為兩席，民進黨新竹縣黨部昨天下午召開執行委員會，決議建請中央一選區徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋、二選區徵召曾參選縣議員的范文鴻。

黨部表示 兩人長期耕耘地方受肯定

民進黨新竹縣黨部表示，邱、范兩人皆執委推薦，其中去年底參選縣議員，以些微票數落選的范文鴻，白手起家創業有成，奮發向上攻讀博士，人生歷程相當勵志，且長期耕耘地方，理解基層想法；形象清新的年輕女力邱盈滋則長期在國會與基層服務，熟悉與中央溝通，表現深受地方肯定。

提名小組擬徵召周江杰 與地方不同調

雖然民進黨提名策略小組建議徵召前綠黨縣議員、現新聞部主任周江杰參選第二選區，與地方不同調，但此案仍經全數執委贊成通過，現任縣議員張珈源及吳傳地並在會中表達全力支持，願意擔任競選總部總幹事。

對此，邱盈滋表示，過去她一直都在幕後輔選，若能獲得黨資源的支持，願意承擔參選立委的任務，盡力為新竹縣爭取一席。

范文鴻則說，他是基層政治工作者，已在地方耕耘許久，若能獲得徵召參選立委，會以大貨車的衝勁拉動長期停滯的新竹縣。

民進黨新竹縣黨部昨天下午一點多一度發布新聞，指縣黨部主委彭瑞德將建議中央徵召周江杰選一選區，范文鴻選二選區，並獲得前民進黨發言人鄭朝方的支持，表示「樂觀其成」。

未料到傍晚近六點，縣黨部急轉彎發布執委會決議要求彭瑞德儘速向中央轉達，建議徵召邱盈滋選一選區，范文鴻選二選區。

彭瑞德表示，民進黨新竹縣黨部長期培養許多年輕人才，在各界貢獻所長，與地方互動頻繁並努力付出，所以執委會考量地方基層的反應，希望讓年輕世代能夠承擔重擔，做出提名二位優秀青年的建議，希望黨中央傾聽地方基層的聲音。

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