竹縣停車即時資訊上線 找車位省時間

2019-08-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府推動Line@Parking-GO路邊停車即時資訊服務計畫，在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位埋設地磁感應設備，讓民眾用手機就可以查找附近空停車位，這項服務昨天上線，預計可幫找車位的駕駛人省下五到十分鐘的時間。

預計可幫駕駛人省5到10分鐘

新竹縣長楊文科昨天上午在縣府側門前馬路，用手機實地測試這項線上服務的操作流程是否順暢，他對手機能夠迅速找到停車位且導航的功能相當滿意，強調這項服務是文化科技智慧城政策的重點之一，歡迎民眾多使用。

新竹縣政府表示，經濟部工業局與遠傳電信合作「普及智慧城鄉生活應用計畫︱地磁裝置之萬磁王計畫」，新竹縣是全國首波四個示範縣市之一，自六月起陸續在縣府行政區、高鐵特區以及新埔鎮中正路等路邊停車位埋設地磁感應設備，截至昨天為止，已經埋設三千零三十六顆地磁感應設備。

可查詢縣府行政區、高鐵特區等路段

縣府表示，民眾即日起可透過手機上的應用程式Line搜尋官方帳號「@Parking- Go」並加入，開啟後手機定位就能一次查詢縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，預計可縮短五至十分鐘找車位時間。

這項便民新措施，不僅能迅速挑到符合需求的好車位、避免忘記停車位置的困擾，有效減少民眾找車位時間與油料浪費，還能間接改善道路交通與空氣品質。

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