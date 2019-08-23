6千公斤煙火被扣 業者擬告消防局
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2019-08-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉思源焰火公司，日前火警，導致兩名女移工受傷，苗栗縣消防局事後進行廠區安檢，發現有專業高空煙火存放於一般爆竹倉庫內，違反安全距離規定，共沒入六千多公斤煙火並銷毀；但業者喊冤，稱全廠區皆屬合法煙火製作場所，存放方式並無違規，擬對消防局提告求償。

思源焰火於十九日因作業員敲壓裝有火藥的高空煙火彈時，不慎引發火警，造成泰國、印尼籍兩名女移工分受輕重傷。

消防局進行安檢，在廠區內十八號一般爆竹存放倉庫內發現大量專業高空煙火，火藥量約一千多公斤，違反「爆竹煙火管理條例」，全面清查後共沒入六千多公斤的專業煙火，火藥量達一千兩百多公斤，除將銷毀外也將對業者祭出卅萬元以上罰款。

公司負責人吳思源喊冤表示，全廠製造區經審查皆屬於合法危險性工作場所，因連日大雨，基於安全性考量存放，但消防局擅自將煙火半成品移至戶外任雨淋濕，不僅未說明何處違法，且消防局沒入過程也未按規定申請危險運輸許可，恐釀意外；痛批一切不合法不合理，將向執法人員提告求償。

消防局火災調查科長黃錫君解釋，專業煙火火藥，按規定須距離隔壁建築卅公尺，但該倉庫僅距離八至十公尺，屬違規存放，且有公共危害疑慮，須立即沒入，同仁依規定以每次兩百公斤載運量分批載走。對於業者揚言提告，他說，一切皆依法行政，予以尊重。

  • 苗栗縣消防局在思源焰火廠區一般爆竹倉庫內找到大量專業高空煙火，依法沒入並銷毀。（記者鄭名翔翻攝）

    苗栗縣消防局在思源焰火廠區一般爆竹倉庫內找到大量專業高空煙火，依法沒入並銷毀。（記者鄭名翔翻攝）

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