6千公斤煙火被扣 業者擬告消防局

2019-08-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉思源焰火公司，日前火警，導致兩名女移工受傷，苗栗縣消防局事後進行廠區安檢，發現有專業高空煙火存放於一般爆竹倉庫內，違反安全距離規定，共沒入六千多公斤煙火並銷毀；但業者喊冤，稱全廠區皆屬合法煙火製作場所，存放方式並無違規，擬對消防局提告求償。

思源焰火於十九日因作業員敲壓裝有火藥的高空煙火彈時，不慎引發火警，造成泰國、印尼籍兩名女移工分受輕重傷。

消防局進行安檢，在廠區內十八號一般爆竹存放倉庫內發現大量專業高空煙火，火藥量約一千多公斤，違反「爆竹煙火管理條例」，全面清查後共沒入六千多公斤的專業煙火，火藥量達一千兩百多公斤，除將銷毀外也將對業者祭出卅萬元以上罰款。

公司負責人吳思源喊冤表示，全廠製造區經審查皆屬於合法危險性工作場所，因連日大雨，基於安全性考量存放，但消防局擅自將煙火半成品移至戶外任雨淋濕，不僅未說明何處違法，且消防局沒入過程也未按規定申請危險運輸許可，恐釀意外；痛批一切不合法不合理，將向執法人員提告求償。

消防局火災調查科長黃錫君解釋，專業煙火火藥，按規定須距離隔壁建築卅公尺，但該倉庫僅距離八至十公尺，屬違規存放，且有公共危害疑慮，須立即沒入，同仁依規定以每次兩百公斤載運量分批載走。對於業者揚言提告，他說，一切皆依法行政，予以尊重。

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