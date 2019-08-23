南投市「六條通」 逆駛佔全縣1/3

2019-08-23

〔記者謝介裕／南投報導〕別拿生命開玩笑！南投市祖祠路、中興路六條道路交會的「六條通」，常見機車騎士逆向行駛，險象環生，南投警方今年迄今取締的逆向行駛違規案件，約三分之一發生在「六條通」路段，呼籲用路人行經該路段，千萬不要違規，以免發生車禍，危及自身及用路人生命安全。

所謂「六條通」指的是南營路、東閔路、祖祠路、中興路及中興路一巷、二巷等六條巷道，因同時在南投市區與中興新村聯繫的「祖師橋」路段交會，地方遂以「六條通」稱之，每天車流量相當多。

南投縣警察局交通隊指出，昨就有一名婦人因不願繞道祖師橋迴轉，從南投會展中心直接騎機車逆向往中興新村方向前進，險些撞上內車道休旅車，幸好當時往來的駕駛均十分注意路況，惟因違反交通規則，可處六百元至一千八百百元不等罰款。

警方表示，一般道路交通號誌等待時間，多半在六十秒以內，但「六條通」因六條巷道交會，若全部以六十秒作為計算標準，從第一條路至第六條路的交通號誌，由紅燈變換為綠燈的時間，便須三百六十秒，遠較其他路段更久、更長，才導致部分民眾心存僥倖違規逆向行駛或闖紅燈。

警方說，今年一月迄八月二十日止，縣內涉及違規爭道及不按道路遵行方向行駛，被警方取締開單的件數合計四○八件，其中，逆向行駛就達二二○件，且約三分之一是發生在「六條通」路段，因此，警方除加強稽查、巡邏，也呼籲民眾千萬不可貪圖一時之便就違反交通規則，否則，不僅可能被開單處罰，甚至還可能危及本身及用路人生命安全。

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