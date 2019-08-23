淡海輕軌 2024年開進淡水老街

2019-08-23

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌藍海線的第二期路網，將串聯台北捷運淡水站到淡水老街、紅毛城、滬尾礮台和漁人碼頭等觀光景點，新建工程將於明年發包，由於淡水老街的路幅狹窄，新北市捷運工程局表示，在淡水老街的八百公尺路段將採取列車與汽機車共用道路的「Ｃ型路權」，汽機車也可開上軌道，將是全台首處，軌道與地面切齊，空中不架設電纜線，避免影響老街景觀及交通。

全台首見 列車與汽機車共用道路

淡海輕軌綠山線已在去年底通車，藍海線第一期（V26淡水漁人碼頭至V28台北海洋大學三站）預計明年通車，藍海線第二期的首場地方說明會沙崙場廿一日晚上舉行，多位民代、民眾到場關心。

市府捷運工程局副局長詹榮鋒指出，因為淡水老街只有十二米寬，所以在老街全線約八百公尺長的路段，採用「列車和汽機車混合通行的Ｃ型路權」，只有單軌單向通行。

全線禁止臨停 列車有優先行駛權

Ａ型路權是指軌道專用，例如台北捷運、高鐵、台鐵等；Ｂ型路權是指半獨立軌道，在軌道和平面道路的交叉處，列車和汽機車有短暫交會，這包括高雄輕軌、淡海輕軌綠山線；Ｃ型路權的軌道和平面的汽機車流沒有區隔，列車需依平面道路的速限行駛，汽機車也可直接開到軌道上。

藍海線第二期路網六站 都是平

詹榮鋒表示，Ｃ型路權雖然是列車與汽機車共用，但列車仍有優先行駛權，全線禁止汽機車臨停，違停就立即拖吊，輕軌列車的駕駛員也會鳴笛提醒汽機車及行人閃避。

參加說明會的民代、民眾，對於輕軌列車行駛在容易壅塞的中山路和中正路（淡水老街）多有疑慮，擔心公車必須配合更改路線，恐衝擊北海岸居民的通勤權益，老街店家也憂心卸貨、人行區域將遭排擠。

詹榮鋒說，目前仍在基本設計階段，會廣納民眾意見讓設計及施工更完善，避免對當地交通的衝擊，並加強與民眾溝通，八月廿八日晚上七點在市立圖書館淡水分館一樓舉行第二場說明會。

串聯台北捷運淡水站到漁人碼頭

淡海輕軌藍海線的第二期路網，將串聯台北捷運淡水站到淡水老街、紅毛城和漁人碼頭等觀光景點，二期路網共有V21（淡水站）、V22L（重建街）、V22R（福佑宮）、V23（紅毛城）、V24（滬尾礮台）、V25（淡水漁人碼頭）共六站，全線四．四公里都是平面，除了老街段的八百公尺是Ｃ型路權，其他路段仍採Ｂ型路權，預計二○二四年完工。

V21淡水站起於中山路與中正路（淡水老街）交叉口，上下行軌由此分為「中山路、文化路段（台二乙線）」及「淡水老街」，採單軌布設，在文化路與中正路才併為雙軌。

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