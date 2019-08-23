《花蓮》颱風來襲 柚農搶收盼國軍支援

2019-08-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「白鹿」颱風來襲，花蓮柚農原預計白露前後採收文旦，但擔心受颱風影響，昨陸續趕抵果園投入採收，卻因臨時請不到工人，只好親戚朋友總動員，就怕風雨後損失慘重。花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，目前全鄉僅採收一成，無奈要待颱風警報發布，國軍才能支援，但一遇雨又無法採收，實在苦惱。

要等颱風警報發布 國軍才能來

花蓮文旦種植面積約一○一三公頃，占全國廿四％，今年產量較去年略為減產，其中面積最大宗的八百公頃鶴岡文旦，柚農近日已陸續投入採收，但因文旦收成最怕風吹雨淋，颱風「白鹿」來襲，讓柚農憂心忡忡，昨早紛紛提前搶收，深怕柚子遇雨停採、落果又降甜度。

瑞穗全鄉僅採收一成 農民緊張

黃盛皇說，今年瑞穗總產量約四千二百萬台斤，目前僅採收約一成，還有九成未採，颱風將至，柚農緊急投入採收，原已準備申請國軍協助，但回覆需颱風警報發布才能支援，無奈若下雨也沒辦法採，只好「能採多少算多少！」

他說，柚農也同步增加採收工人，已到鄰近玉里、光復等鄉鎮請人，但現在挨家挨戶都在忙採收，坦言「實在不太好找」，目前只能祈禱颱風不要靠近台灣，並期望國軍盡快在風雨來臨前投入協助。

黃盛皇說，文旦採收期間最怕遇到風雨，遇雨採收容易導致文旦柚的外皮破損而腐爛，風雨過大又擔心落果，若幸運躲過風災，留在樹上的文旦甜度也會下降約一至二度，需再等個三、四天好天氣才能收成。

柚農羅峰說，每年都會進行颱風準備，調整栽培作業，將果樹顧得更健康一點，果品就不會受太大影響，由於今年白露距離中秋節僅相隔四天，所以在先前已按部就班，並提前預約工人投入採收，目前三甲地剛採收一半，近二日在風雨未大前也會繼續採收，並全力做好果樹防颱工作。

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