粉鳥林秘境 重新開放迎賓

2019-08-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳粉鳥林秘境，今年元旦期間因豪雨造成聯外道路落石崩塌，加上海灘周邊岩層邊坡不穩，落石不斷，縣府封閉秘境整修，工程最近完工並驗收完畢；在封閉近八個月後，縣府農業處昨日起重新開放民眾進入，並設置禁止戲水與當心落石等警告標語，呼籲民眾注意自身安全。

東澳粉鳥林是位於烏石鼻的僻靜漁港，早期港口有許多野生鴿子棲息，因為台語的鴿子稱為「粉鳥」，粉鳥林漁港因而得名；越過漁港防波堤有處礫石海灘，因水淺清澈，風平浪靜，加上礁石矗立灣澳，被遊客譽為「小下龍灣」，成為宜蘭知名的「粉鳥林秘境」。

今年元旦期間豪雨不斷，導致漁港通往海灘的聯外道路崩塌，海灘附近岩層也因邊坡不穩，時常發生落石；基於安全考量，縣政府封閉海灘，使得當地遊客銳減，攤商收入大受影響叫苦連天，觀光榮景不再。

縣府與羅東林管處攜手，進行聯外道路修復工程與落石清除作業，近期完工並完成工程驗收，昨天重新開放遊客進入海灘秘境；縣府農業處表示，崩塌範圍包含羅東林管處的保安林地，除完成崩落土石清運，還施作刷坡工程，以避免落石發生。

農業處指出，工程雖在五月間完工，但需要進行工程驗收確認安全無虞，一直到昨天才解除封閉，並在當地設置禁止戲水、注意落石等警告標語，粉鳥林海灘屬於陡降型海灘，出海數十公尺深度就達百米，非常危險，民眾千萬別下水，以避免憾事發生。

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