大亞儲能微電網啟用 台南市長黃偉哲：綠能大躍進

2019-08-23

〔記者萬于甄／台南報導〕大亞集團響應政府二○二五年非核家園的政策，在台南關廟建構六百度電200KW的儲能微電網系統，昨舉行啟用儀式，台南市長黃偉哲親自出席。大亞集團表示，儲能微電網系統短期以提供關廟廠區的電力調度為主，未來可望提供台電電力調度，避免區域大停電的危機。

黃偉哲：儲能設施是發展綠能的重要環節

黃偉哲表示，發展綠能不僅是台灣的趨勢，也是世界各國的趨勢，儲能設施是發展綠能非常重要的環節，大亞集團在儲能設施上有突破性的進展且進入量產階段，是建構台南成為綠能城市重要的一步，也讓台灣的綠能發展吃下定心丸。

黃偉哲說，日本三一一大地震後，日本政府要求居民購置儲能設施，把非尖峰或夜間時段的電先儲存，在中午等用電量高峰期就可使用，一個簡單的調節動作，就能為個人、家庭節省電費，也可以讓國家的電力供應更加穩定，期待儲能系統未來也能推廣給一般用戶使用。

大亞董座：目前提供關廟廠區電力調度為主

大亞集團董事長沈尚弘表示，儲能微電網管理系統融合儲能、電力設備、環境控制、電網資訊為一體，目前提供關廟廠區全方位電力調控服務；再生能源有不穩定的特色，公司搶先投入發展儲能系統，希望未來儲能技術發展成熟後，能在市場上成為領頭羊，擁有立足之地。

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