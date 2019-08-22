熟女嚴重腹瀉 驚罹卵巢癌

2019-08-22

記者林惠琴／台北報導

49歲的張小姐，從事美容服務業，兩年多前，某天半夜突然發生嚴重腹瀉，腹部也摸到小硬塊，經檢查竟然是卵巢癌末期，所幸經治療，病情已獲控制。

醫師提醒，卵巢癌初期多無明顯症狀，但仍可能有頻尿、便秘或腹瀉、下腹腫脹、悶痛、骨盆或腹部疼痛等徵兆，女性要提高警覺。

雙和醫院副院長賴鴻政表示，去年卵巢癌為全球女性常見癌症第八位，共有30萬例新病例，在台灣每年新病例則從2010年1292例成長至2016年1507例，死亡率達到43%，相較乳癌的17%明顯高出不少，主要年齡集中在53歲左右，但也有24%、約1/4發生在40歲以前。

賴鴻政指出，國內卵巢癌患者發現時，高達48%已經是晚期，主要原因是大部分初期沒有明顯症狀，儘管可能有頻尿、便秘或腹瀉、下腹腫脹、悶痛、骨盆或腹部疼痛等徵兆，但也容易被誤認為其他腸胃道疾病，進而延誤就醫、治療的時間。

賴鴻政也提到，根據2012年至2016年衛福部國健署統計的全國卵巢癌5年存活率，若早期發現、早期治療，第一、二期存活率可達到89%、72%，第三、四期則是45%、24%，除了手術切除與化療外，還有其他可以改善存活率的方式，呼籲「不要怕！總是有方法的！」

施做骨盆超音波 有助及早發現

賴鴻政說明，目前卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，但女性進行子宮頸抹片檢查時，可加做骨盆超音波，有助於及早發現，另由於影響卵巢癌可能有遺傳因素，若有卵巢癌、乳癌、子宮癌家族史，或是自己曾經得到乳癌，也可利用基因檢測預測罹患風險，以利預防。

9月為國際卵巢癌防治月，台灣癌症基金會發表以關懷卵巢癌病友為主題的微電影「照著妳的愛」（https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2x8eMytWW-g），希望喚起女性重視卵巢健康。

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