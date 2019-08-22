高齡產婦、高度近視及3C高用眼》孕婦新三高 威脅母嬰眼睛健康

2019-08-22

記者廖雪茹／新竹報導

一名懷胎7個月的32歲孕婦，突然左眼出血，趕緊就醫。醫師檢查後發現，孕婦高度近視且黃斑部有問題，叮嚀她多休息、補充營養，少用3C產品，以免威脅母嬰視力健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，這名孕婦突然左眼看東西會扭曲，正中間看不到，經檢查視力，右眼1.0、左眼0.3，左眼並有黃斑部出血。

陳瑩山說，門診越來越常見孕婦發生眼睛病變的情形，推究其原因和台灣出現「新三高」─高齡產婦、高度近視及使用3C產品高用眼過度有關。

陳瑩山指出，胎兒都無法自行製造保護大腦的omega-3、DHA及保護眼睛的葉黃素，必須經由臍帶運送到胎兒的肝臟，再輸送到大腦神經系統和眼睛。如果媽媽是高齡孕婦又高度近視，原本眼睛就有老化、退化的問題，對葉黃素的吸收不好，也容易流失營養素，在懷孕後，又要把營養物質輸送給胎兒，這時本身的護眼養份不足，若又長時間滑手機、看平板、電視等，會導致眼睛容易受傷，進而引發黃斑部病變而出血。

如果孕婦本身營養物質不足，胎兒自然吸收不足，也會影響到寶寶出生後，大腦神經系統和眼睛的保護。

陳瑩山表示，高度近視孕婦在懷孕第三期因為黃斑部出血、視力急遽受損而就醫的門診案例越來越多，但為顧及胎兒健康與安全，一般都採取保守性治療，多休息及多補充葉黃素和DHA、少用3C產品。

孕產前後 注意加強補充營養食物

此外，授乳也會造成母體的營養素流失，陳瑩山建議適婚年齡的婦女，無論婚前、婚後或孕產前後，都應該注意加強補充營養物，如每天吃綠色蔬菜、黃色水果、蛋和深海魚等，未雨綢繆，才能避免「新三高」帶來的威脅。

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