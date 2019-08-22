開學症候群 少女焦慮自傷拒學

2019-08-22

記者蔡淑媛／台中報導

15歲的王姓少女個性容易焦慮、自我要求高，國一就因過度焦慮合併憂鬱而拒學，經持續治療改善，重拾書本即將進入高中，但日前在新生訓練前又因擔憂高中課業與社交，整日焦慮、失眠還自殘，不想上高中，所幸提前回診，接受心理治療及調整藥物，重新笑著面對開學生活。

中國醫藥大學附設醫院兒童心智科主任林秀縵指出，青少年罹患憂鬱症、焦慮症約9%至25%，因青少年的情緒及人格發展未成熟，面對壓力缺乏彈性，想依賴父母又尋求獨立，容易認知扭曲、災難性思考（例如我的人生就完了、一切都沒有希望了），輕則出現焦慮、失眠，重則憂鬱、拒學，或甚至有自傷行為。

林秀縵說，9月將開學，青少年因長假放鬆太久、面對新學期規律生活，容易焦慮、不想上課，覺得身體不適想請假，認為學生大多有輕重程度不同的「開學症候群」，有焦慮症、憂鬱症的孩子，面對新學期是個新挑戰，可能使症狀惡化，最近門診增加兩成。

王姓少女從小成績優秀，但從小五就不愛上學、常與同學吵架，上了國一更常以很晚睡、爬起不來、鎖門來拒學，少女就醫時自述找不到人生目標、不配活在世界、上學無意義，後來接受心理治療，累積正向及希望感，並配合藥物治療，家人也改變權威式管教，多陪伴、聊天，經過長達一、兩年未正常上學的日子，仍持續治療，國三後開始正常上學，考上高中。

醫籲家長 勿輕忽孩子身心狀況

不料少女在開學前又因擔心高中學業跟不上、同學不好相處而拒學，病情惡化，林秀縵與她會談時，傾聽、同理她的擔心，告訴她上高中的眉角，高中生比較成熟、好相處，也不是每個人都要當知心好友，建議按部就班上課、調整作息，給予心理治療，調整用藥，並與家長會談衛教，王姓少女破涕為笑，期待上學。

林秀縵提醒，自殺是青少年死亡原因第二名，根據國健署最新調查，學生經常或總是感到孤單、寂寞達7.9%，曾經認真考慮過自殺者21%，曾嘗試自殺達7%，提醒開學前兩星期及開學後一個月，發現如果孩子情緒低落、易怒、易哭泣、失眠、成績退步、失去興趣、拒學，就要特別注意。

林秀縵建議，開學前應提早準備、規律作息，爸媽與孩子一起討論、擬訂新學期計畫，也能與學校老師合作，尋求必要的支援，並注意病情和心情的變化，必要時與醫師討論。

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