朴子、義竹日式建物 獲登錄歷史建築

2019-08-22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市原東石神社，現存鳥居、狛犬及拜亭平台等保留完整，全台類似歷史場域已不多；義竹鄉原義竹圍分教場教師宿舍，空間格局保留原貌，具歷史意義，兩處場域經嘉義縣文化資產審議委員會審議通過，公告登錄為歷史建築。

朴子原東石神社於日治昭和十一年（一九三六年）興建，當時地名為台南州東石郡朴子街，昭和十九年列格為鄉社，祭神為天照大神、開拓三神（大國魂命、大己貴命、少彥名命）、北白川宮能久親王；國民政府來台後改為海岸巡防營區，原有建物如神社本體、齋館及手水舍等拆除無存，後交公所管理，目前為朴子藝術公園。

朴子 原東石神社參道、鳥居等

文資審查委員認為，朴子原東石神社的鳥居、狛犬、參道及拜亭平台皆為原有空間元素，位置關係大致可界定原歷史場域的空間配置，類似歷史場域不多，對朴子地區具歷史及教育解說意義，同意登錄為歷史建築，登錄範圍為「神社入口、參道、鳥居、拜亭平台、狛犬及狛犬基座」；朴子市長吳品叡說，將培訓解說員，讓遊客瞭解其歷史。

義竹 原義竹圍分教場教師宿舍

原義竹圍分教場教師宿舍為大正四年（一九一五年）鹽水港公學校義竹圍分教場的教師宿舍，具歷史意義，建物除局部裂損，型制及空間格局仍維持原有風貌，見證義竹與鹽水共用文化生活圈的歷史文化價值與證據，經審議通過，登錄範圍為「建築本體及圍牆內空間」；義竹鄉長黃阿家指出，正向中央申請地方創生經費整修宿舍為文創景點，未來搭配鄰近的縣定古蹟翁清江宅、修緣禪寺等，規劃輕旅行遊程。

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