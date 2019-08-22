雨勢稍歇 雲林柚農搶收文旦

2019-08-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離中秋節剩廿多天，斗六文旦進入採收期，由於連日下雨，加上「白鹿」颱風可能來襲，柚農擔心影響採收，利用雨勢稍歇僱工搶收。

文旦最佳採收期在白露前後十天，往年斗六文旦大約在八月底九月初採收，今年因白露九月八日與中秋節九月十三日相距只有五天，這種情況每隔幾年就會遇到，柚農早就做好準備，透過栽種技術調整提早採收，品質不受影響。

但接近採收期卻連續降雨，熟果吸太多水分甜度可能受影響，更打亂採收節奏，柚農無奈說，採收後放置幾天「辭水」，甜度會再高一點，但降雨導致田間泥濘，增加採收困難度，且雨後採收保存要很費工，稍不慎就會影響賣相及價格。

斗六市公所建設課人員表示，目前斗六文旦已採收約三成，許多柚農排好本週六、日採收，因擔心「白鹿」來搗蛋，昨天早上天氣放晴就有柚農僱工搶收，預計這幾天會進入採收高峰期。

建設課人員說，斗六文旦品質有一定口碑及水準，柚農對品質的自我要求很嚴格，因節氣及降雨關係，擔心採收後參賽太趕，文旦評鑑報名六十六件，較去年少。

氣候影響 估減產2成價持平

雲林文旦栽種面積二百多公頃，其中以斗六文旦最多，約有一百八十多公頃；柚農表示，今年開花初期遇乾旱，花開得不理想，花期末又遇連續降雨，造成落果，每公頃產量約較正常年減少一至兩成，由於生長期日照充足、雨水適量，整體品質不錯，價格持平，即日起可預購。

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