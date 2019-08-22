豪雨農損 雲嘉嘉列入現金救助

2019-08-22

〔記者詹士弘、林宜樟、王善嬿／綜合報導〕雲嘉上週頻遭雨彈襲擊，農委會主委陳吉仲昨到雲林勘查農業災情，發現蔬菜爛葉嚴重，瓜果類水傷，農作物受創嚴重，公告雲林縣、嘉義縣、嘉義市為○八一二豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款區。

連日大雨造成雲林農作物嚴重水傷，瓜果類長時間被水淹沒，根部腐爛、水傷嚴重，木瓜也嚴重落果，並產生病害，無法收成，短期葉菜類爛葉嚴重，品質變差，次級品價格低落。

本月底前受理申請

陳吉仲昨由立委劉建國陪同前往二崙鄉菜園了解農作物實際受損狀況，並聽取農民心聲，陳吉仲表示，農糧署前天已到林內會勘木瓜受害狀況，農委會也立即同意木瓜每公頃補助七．五萬元；雲林短期葉菜類、西瓜、洋香瓜、香瓜也遭到嚴重水傷，可納入天然災害現金救助區，以減低農民損失。

農委會公告雲林縣、嘉義縣、嘉義市為○八一二豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款區，其中雲林縣救助項目為香瓜、洋香瓜、西瓜及短期葉菜，廿二日起至八月卅一日受理申請，香瓜、洋香瓜、木瓜每公頃補助七．五萬元，西瓜每公頃六萬元，短期葉菜類每公頃二．四萬元。

嘉義縣府農業處長許彰敏表示，嘉義縣豪雨農損六百卅一萬元，救助項目木瓜、香瓜、西瓜、胡瓜及不結球白菜，廿一日至卅日受理申請。

嘉義市建設處長陳光興說，嘉市救助項目木瓜，廿二日到卅一日受理申請。

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