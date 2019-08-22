高雄市境外移入屈公病、登革熱各增1例 歷年同期最多

2019-08-22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局昨公布境外移入屈公病及登革熱各新增一例，屈公病累計已六例，登革熱四十九例，均為歷年同期最高，登革熱境外移入確診數更是去年同期二倍，衛生局強調，東南亞登革熱及屈公病疫情嚴峻，民眾前往探親、旅遊要提高警覺。

前往東南亞探親、旅遊提高警覺

衛生局表示，新增境外移入屈公病例是旗山區永和里五十多歲台籍女性，工作地於六龜區義寶里，她本月八日至十八日至緬甸從事國際志工服務，同行者六人無疑似症狀。

本月十八日她出現發燒、骨頭痛症狀，當日入境高雄國際機場，因發燒經機場檢疫站登革熱快篩為陰性，但經抽血檢驗確診為屈公病。

衛生局表示，全國累計卅七例屈公病病例，其中境外移入卅六例、本土一例在新北市，高雄市六例屈公病例，感染國家中緬甸佔四例、馬來西亞及泰國各一例。

新增第四十九例境外移入登革熱病例，是台籍外派員工，居住楠梓區惠民里五十多歲男性，五月卅日至八月十三日期間到越南洽公，返國後十三日至十六日前往美濃區祿興里老家，十六日出現發燒、頭痛症狀，隔日就醫登革熱快篩陽性，經疾管署確診為登革熱第二型。

皆因斑蚊叮咬感染 初期症狀也類似

衛生局說，屈公病傳播媒介及模式與登革熱類似，主要是透過帶有病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染，兩傳染病發病初期的症狀也類似，主要是發燒、頭痛、疲倦、關節痛或關節炎、肌痛及下背痛等。

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