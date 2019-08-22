網美瘋拍 棧貳庫純白旋轉木馬9月再現

2019-08-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年高雄最夯的棧貳庫純白旋轉木馬，網路瘋傳超過十萬人次拍照打卡，但今年一月底合約到期後拆除，如今傳出好消息，九月中旬將組合後重新亮相，這次將展出兩年。

純白浪漫 逾10萬人次拍照打卡

二○一八年高雄最受囑目的棧貳庫純白旋轉木馬，夢幻浪漫指數大爆表，社群網站瘋傳超過十萬人次拍照打卡，成為全台最受歡迎的網美打卡景點。

不過，白色旋轉木馬是向廠商租借，租約只有半年，今年一月底租約到期時，旋轉木馬就被拆除，讓許多網友大嘆可惜。

高雄港區土地開發公司昨天宣布，已與廠商重新簽約，純白旋轉木馬目前正在整備中，將於九月中旬浪漫回歸。

高雄港區土地開發公司指出，同時將重新打造港濱美學新地標，把二號碼頭打造成奇幻浪漫世界，開駛高港小火車，讓遊客輕鬆遊逛高港碼頭。

愛情摩天輪進度？經發局：月底開說明會

此外，高雄市長韓國瑜曾說愛情摩天輪已有美、英、法等國企業表達高度興趣，八月將來台考察，但八月已經過了三分之二，卻遲遲未見動靜？對此，經發局副局長高鎮遠強調，八月底一定會開說明會，邀請美、英、法及台灣企業參加。

「Wecare高雄」罷韓30行動發起人、前高雄市文化局長尹立前天也在臉書質疑說：「八月只剩下十天了，英美法計畫加入的愛情摩天輪勒？」

高鎮遠說，已發函邀請美、英、法等多國及台灣的企業參加說明會，由於興建地點的腹地不能太小，也會邀請都發局一起與會，提出專業建議。

外界關切愛情摩天輪進度，綠營議員曾打臉韓國瑜宣稱八月要動工，但韓國瑜當時澄清說，他是指有二至三家外商，要針對愛情摩天輪，投入調查商業價值，做可行性調查研究。

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