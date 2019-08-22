高捷岡山路竹延伸線二階 拚明年發包施工

2019-08-22

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線上個月通過第二階段環境影響評估，岡山站至南路竹路段力拚明年發包施工，立委邱志偉表示，岡山路竹延伸線是北高雄重要交通建設，民眾期盼已久，交通部務必採「全線核定、分段施工」方式，在兼顧施工品質下，同時加速工程進度。

綠委邱志偉促交通部「全線核定、分段施工」

邱志偉說，岡山路竹延伸線從二○一一年啟動以來，他在立院質詢不下五十次，也召開過十餘次協調會、公聽會，因為強化交通公共建設，是平衡城鄉差距的解方，未來北高雄公共運輸路網計畫又向前邁進一大步，民眾將享有便捷的通勤生活。

岡山路竹延伸線全長十三．○九公里，自二○一七年提送交通部審查至今年七月通過環評，全段採高架型式設計，其中，第一階段南岡山站到岡山站（RK1），長一．四六公里，已於去年十一月動工；第二階段全長十一．六三公里，沿線有岡山農工站（RK2）、本洲產業園區站（RK3）、高雄科學園區站（RK4）、高苑科大站（RK5）、南路竹站（RK6）、路竹站（RK7）及大湖站（RK8），途經高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業聚落，往南可串連楠梓加工出口區以及即將興建的橋頭科學園區等多個重要產業園區，可大幅帶動北高雄的產業發展，其產業價值高達數千億元。

另原計畫中的路竹站至大湖站（RK7-RK8），因考量路竹區中山路台一線尚未拓寬，為將沿線景觀與噪音振動影響降至最低，且不影響岡山農工站至南路竹站的進度，因此將另案提送環評辦理。

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