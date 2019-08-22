《桃園》石門水庫這樣玩 8遊程300名額開搶

2019-08-22

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府觀光旅遊局昨天在「石門水庫跨域亮點計畫—運動Fun漫遊」宣傳記者會中，發表全新的石門水庫旅遊模式，力推八條一至二日的旅遊行程，結合運動及低碳深度旅遊，打造獨具特色主題行程，包括戀愛交友、親子樂活、國民旅遊、單車輕旅行與深度遊、慢跑解謎和盲旅等不同主題，內容豐富有趣，即起網路全面開賣，活動從八月底至十月底，每人費用三九九○至三九五元不等，提供逾三百個名額搶先體驗。

觀旅局推全新運動觀光模式

觀光旅遊局長楊勝評表示，石門水庫近年舉辦過國際路跑賽、熱氣球嘉年華、環湖單車漫遊、人氣楓林大道等玩樂攻略，提供多元休閒樂趣，這次為符合石門水庫生態特色，打造慢跑、單車、陸上衝浪和攀樹等項目的運動旅遊，各行程設計包含卡路里消耗量，讓民眾選擇喜愛的運動來瘦身。

楊勝評說，「運動觀光」是當下很有吸引力的主題旅遊之一，「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」整合全域資源特色，凝聚成觀光休閒的附加價值，主打「運動你的故事—石門水庫」為品牌形象，新型態的八條運動旅遊行程，歡迎民眾搶先體驗。

串聯陸上衝浪、鐵馬、慢跑

這些行程分別是：串聯陸上衝浪運動，站上滑輪浪板利用划槳往前溜的「逐浪後池好食光」；「拍拍水庫踏風趣」可一次蒐集石門水庫十大打卡熱門景點，恣意踩踏單車一窺水庫秘境；「石門水庫戀鐵馬」邀單身男女來場水岸約會，單車遊湖後換乘遊艇漫遊；「撐壩水庫跟風去」沿著水庫旁的環湖公路往上游騎到阿姆坪，挑戰全台水庫唯一登壩坡；「慢跑尋寶水岸遊」和「樂活山水踏青趣」都是以慢跑方式，享受自然芬多精。

盲旅挑戰、樹梢探險玩法新奇

盲旅為新旅遊型態，「騎景水庫樂解謎」規劃另類玩法，出發前領取解謎包，跟著提示尋找下一站地點，未知的石門水庫大冒險處處是驚喜，四人成行更優惠好玩，不妨來嘗鮮挑戰；「樹梢探險生態遊」則是二日遊行程，親子共同探索未知的樹梢領域，居高俯瞰昔日遠東最大水庫，融合護樹環教與攀樹課程，透過生態環境教育，留下難忘的親子旅遊回憶。

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