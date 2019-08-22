《桃園》增遊具、擴建溜冰場 中壢藝術園區開放

2019-08-22

〔記者李容萍／中壢報導〕位於中壢區南園二路、有卅年歷史的中壢藝術園區（原名「忠福公園」），因園內硬體設施多已老舊，中壢區公所去年十月斥資一九九三萬元修繕，原預計五月完工，因變更部分設計於八月初終於重新開放，新打造的園區綠意盎然，新增遊具土丘滑梯、旋轉陀螺、鞦韆（見下圖，記者李容萍攝）、攀爬網及攀岩塊等，另擴建圓形溜冰場、雕塑藝術作品，並更新河堤步道鋪面，提供里民嶄新的公共設施。

去年10月整建硬體

中壢藝術園區位於忠福派出所旁，占地約四五三八坪，是中壢早期開發的公園之一，園內綠意盎然，擺放許多雕塑藝品，是居民喜愛的休閒場所，因久未更新、硬體設施老舊不堪，且園內地面多有高低落差、遇雨頻傳積水，去年十月區公所動工整建，汰換園內座椅、施作綠美化、更新沿新街溪河堤步道一五○公尺鋪面，並拆除不符ＣＮＳ安全規範的搖椅、爬梯等遊具，希望「整型」後的園區更符合民眾的期待。

新增滑梯、鞦韆 改善排水

園區整建修繕工程，包含全區排水設施改善、無障礙動線規劃、廣場設施更新、特色遊戲場建置、溜冰場，以及增加林蔭休憩空間等；公園鄰近新街溪水岸空間，規劃親水步道上至新街橋、下至高速公路，加入林下漫遊空間，打造舒適愜意的林蔭休憩場所。

不過，因地方希望使用率高的溜冰場能容納更多人，也可供跳舞民眾在晚上使用，除鋪面刨除更新外，原本九米半徑也擴建至十三米，擺放藝術品的位置略有調整，也因更改基座，考量安全因素，而延後開園時間。

市議員彭俊豪表示，中壢藝術園區整建修繕完工開放後，到園區休閒運動的里民變多了，但不少長輩認為需有靠背式的座椅，這部分他將建請公所改善。

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