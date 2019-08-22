《桃園》明年超商、連鎖咖啡店騎樓 列禁菸區

2019-08-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府衛生局長王文彥昨天在市政會議專案報告表示，市府於五月公告全市三五六座「公車站候車亭全面禁菸」，經為期六個月的宣導期，將於十一月起開罰，違者最高可處一萬元，且明年起禁菸區範圍將擴及超商、連鎖咖啡店騎樓，呼籲癮君子留意，以免挨罰。

公車候車亭吸菸11月起開罰

副市長游建華表示，衛生局依「菸害防制法」規定，持續擴大禁菸區範圍，逐步打造無菸環境，今年五月一日已公告實施「公車站候車亭全面禁菸」措施，十一月即將開罰，也要求各單位協助加強宣導，讓民眾了解禁菸範圍，以利落實法規。

衛生局長王文彥表示，桃市十八歲以上成人吸菸率從二○一一年的十八．六％，到去年已降至十．六％，顯示吸菸人口逐年下降，因室內不能抽菸已成共識，很多吸菸族轉往室外，使得成人室外公共場所二手菸暴露率，由二○一一年的四十．二％，到去年四十四．三％，不降反升。

高中職生吸菸率逐年增長

王文彥說，吸菸危害人體健康，二手菸已被國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）列為一級致癌物，加上近年高中職生吸菸率逐年增長，預估未來成人吸菸率可能上升，衛生局因此擴大禁菸區劃設，去年將全市十三區衛生所周邊環境納入禁菸區，今年擴大至三五六座公車候車亭，凡候車亭屋簷的垂直投影面積區域範圍內均屬禁菸區，明年計畫將禁菸區範圍擴及超商、連鎖咖啡店等商店騎樓，希望讓桃園市朝「無菸城市」再邁出一大步。

衛生局統計，去年七月至今年七月底於禁菸場所違規吸菸被裁罰者有一四二件，依法處兩千元至一萬元不等罰款，另對業者於禁菸場所提供熄菸器物（如菸灰缸）裁罰負責人九十四件，分處一萬元至五萬元不等罰款；民眾想更瞭解禁菸場所或戒菸資訊，可撥打戒菸服務及諮詢專線：0800-636363。

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