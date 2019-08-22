湖口推廣種油茶 每公頃補助4萬元

2019-08-22

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府推廣休耕地種植油茶，目前全縣面積已逾九十公頃；其中湖口鄉以「台灣正茶油」建立品牌，除了中央的補助，湖口鄉公所加碼訂定補助計畫，今年度起四年補助新植油茶苗，首年每公頃四萬元獎勵金，希望能吸引更多農友加入。

從今年起4年內初種者受惠

縣府農業處表示，早年縣內油茶多以粗放方式種植於山坡地，但近年由於食安問題，市場對油茶的接受度及需求度漸增。

峨眉、關西、湖口、北埔及新埔等鄉鎮專業種植農戶漸增，目前全縣油茶種植面積約九十二點九公頃，可收穫面積約八十三點五公頃，其中湖口鄉、關西鎮及峨眉鄉農會都輔導農友成立油茶產銷班，合計三班。

湖口鄉農會表示，湖口鄉油茶面積四十二公頃，油茶為可供食用油料的樹種，副產品在醫療、化工及農業等領域都具有用途，綜合利用價值高。

油茶成長越大收益越高，但初期一、兩年因植株小、開花結果少，沒有產量，三、四年起開始逐年倍增，十年後每公頃可達到年收益一百八十萬元，是水稻的六到七倍。目前農糧署對基期年休耕農地及基期年農牧用地新植油茶都提供相關補助。

通過產銷履歷認證也有補助

湖口鄉長林志華說，為減輕農民新植油茶初期無收益的經濟負擔，一○八年度起至一百一十一年補助鄉內新植油茶地農友首年獎勵金每公頃四萬元，希望吸引更多農友加入，共同為打響湖口茶油品牌而努力。

縣府農業處也鼓勵農民結合產銷班及農會資源共同推廣「台灣正茶油」品牌，並同步申請產銷履歷驗證，今年度驗證費由政府補助三分之二，且通過驗證面積由政府對地補助每公頃二點五萬元，期許農友透過產銷履歷驗證，提高油茶生產品質及市場區隔度。

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