拍賣台南好柚 林智堅、黃偉哲攜手完售

2019-08-22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與台南市政府，昨天在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」，由新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲化身為拍賣小助手，以網路直播方式拍賣遠自台南直送的文旦，吸引許多竹科廠商搶購，一千五百箱台南優質文旦不到半小時全數完售。

不到半小時 賣光1500箱

林智堅說，在竹蓮市場共同行銷台南好柚，新竹市民不用遠赴台南就可品嚐當地直送最新鮮的文旦，又有黃偉哲掛保證，吃得安心。中秋佳節即將來臨，沒買到的市民可至麻豆區農會官方網站下訂。

竹市高消費力 人氣旺

黃偉哲表示，台南是文旦主要產地，種植面積為全台第一，品質及數量均為全國之冠。看準新竹市高消費力及竹蓮市場的高人氣，透過產地直送讓消費者嚐到鮮甜多汁的台南文旦，認識台南優質農產品。

黃偉哲說，今年台南文旦從八月中旬開始採收，因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，影響產量，但美味不減。

昨天現場也展售相關農特產品，有柚子茶、梅柚片、柚子蔘等。台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，加工品禮盒也是不錯的選擇，有柚子製作的洗髮精、沐浴乳等，用料天然，不傷髮質和膚質，也能達到洗淨效果。

林、黃二人也與立委郭國文一起製作「柚見米粉香」創意料理，宣傳兩市在地特色產業。

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