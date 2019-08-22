拍賣台南好柚 林智堅、黃偉哲攜手完售
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2019-08-22

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與台南市政府，昨天在竹蓮市場共同舉辦「柚來了！新竹市挺台南好柚拍賣會」，由新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲化身為拍賣小助手，以網路直播方式拍賣遠自台南直送的文旦，吸引許多竹科廠商搶購，一千五百箱台南優質文旦不到半小時全數完售。

不到半小時 賣光1500箱

林智堅說，在竹蓮市場共同行銷台南好柚，新竹市民不用遠赴台南就可品嚐當地直送最新鮮的文旦，又有黃偉哲掛保證，吃得安心。中秋佳節即將來臨，沒買到的市民可至麻豆區農會官方網站下訂。

竹市高消費力 人氣旺

黃偉哲表示，台南是文旦主要產地，種植面積為全台第一，品質及數量均為全國之冠。看準新竹市高消費力及竹蓮市場的高人氣，透過產地直送讓消費者嚐到鮮甜多汁的台南文旦，認識台南優質農產品。

黃偉哲說，今年台南文旦從八月中旬開始採收，因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，影響產量，但美味不減。

昨天現場也展售相關農特產品，有柚子茶、梅柚片、柚子蔘等。台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，加工品禮盒也是不錯的選擇，有柚子製作的洗髮精、沐浴乳等，用料天然，不傷髮質和膚質，也能達到洗淨效果。

林、黃二人也與立委郭國文一起製作「柚見米粉香」創意料理，宣傳兩市在地特色產業。

  • 新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲以網路直播方式拍賣台南直送文旦，1500箱不到半小時全數完售。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲以網路直播方式拍賣台南直送文旦，1500箱不到半小時全數完售。（記者蔡彰盛攝）

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