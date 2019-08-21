拒吃蛋黃 膽固醇仍超標 醫︰反式脂肪才是禍首

2019-08-21

記者蔡思培／台北報導

一名女子平常不吃蛋黃，也不吃海產，但她常吃外食、麵包、餅乾蛋糕、燒餅油條等食物，健康檢查後發現，她的血清總膽固醇高於300mg/dl（正常約110-200mg/dl）。醫師指出，外食及食物中的反式脂肪油脂過多，才是造成血清膽固醇高的主因。

書田診所新陳代謝科主任洪建德說，近來不少就診的病人都有膽固醇過高的問題，每天都可見過半病人已達到用藥標準。

他指出，影響血清膽固醇高低的因素有「反式脂肪酸」、「飽和脂肪酸」、「膽固醇」3類，上述三者占比約為75：20：5，代表食物中的膽固醇對於血清膽固醇的影響不大，反倒是民眾更應注意反式脂肪酸與飽和脂肪酸。

洪建德表示，不少民眾不吃海產、蛋黃、五花肉等高膽固醇的食物，卻忽略了炸雞腿便當、炸排骨便當、麵包裡的反式脂肪酸含量高。

少吃油炸物及乳瑪琳製品

洪建德提醒，除了要少吃油炸物與乳瑪琳製品，以降低反式脂肪酸攝取外，也要找到安全的油炸替代油脂，如初榨橄欖油、南瓜子油、苦茶油、芥花油等就屬富含單元不飽和脂肪酸的油品，以減少膽固醇攝取。

至於膽固醇藥物治療方面，他表示，理論上吃藥可下降2至5成的低密度脂蛋白膽固醇（即壞的膽固醇），但民眾若不規則用藥，或見到成效就自行停藥，等到幾年後，併發心肌梗塞，為時已晚。

他也指出，有患者會擔心吃降膽固醇藥物會有副作用，但實際上發生橫紋肌肌肉溶解症者機率僅百萬分之一，數百人中僅有一位肌肉痛，肝功能異常者更少。務必正常用藥，才能有效降低心血管病風險。

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