曾啟瑞醫師發表新書 《闖出一條生路》助好孕

2019-08-21

記者羅綺／台北報導

台灣每7對夫妻，就有1對不孕，台灣生殖醫學權威、台北醫學大學附設醫院生殖醫學研究中心主任曾啟瑞醫師昨天發表新書《闖出一條生路》，除了帶領大眾一窺生殖的奧秘，並強調，不孕症不光是個人的問題，也是家庭的問題，甚至是整個國家少子化的問題。

他建議，女性平時可以多攝取抗氧化物保護卵巢，例如維他命A、維他命E、維他命C；男性也是多攝取一些抗氧化的物質，特別是含鋅，因為鋅會製造抗氧化的酶，可以保護精蟲的活動力跟數量。

多攝取抗氧化物 可保「生」機

曾啟瑞表示，不孕症的定義是，一對健康的夫妻沒有避孕，結婚一年卻沒有受孕，從醫學上就稱為不孕症。現在台灣人普遍晚婚，很多人都超過40歲才結婚，更不容易懷孕，流產率比一般高很多。

他指出，造成女性不孕最常見的是子宮內膜異位症，其次依序是輸卵管堵塞、多囊性卵巢症候群、子宮異常（例如有中隔、雙子宮、息肉等），需要婦產科醫師診治。

男性不孕的主要原因是精子數量太少、活動力不好或是外型異常；再者是溫度太高，因為精子怕熱，包括精索靜脈曲張，以及隱睪症都會造成不孕。他建議男性若要避免蟲蟲危機，不要泡高溫的溫泉、避免三溫暖以及穿很緊的牛仔褲，因為把睪丸束縛在很高溫的地方，精蟲的數量、活動力都會受損。

曾啟瑞建議，女性每年健檢時可列入AMH（抗穆勒式荷爾蒙），檢測卵巢內卵子的庫存量，也可以藉此知道自己是否接近更年期。

同時他也提醒，越年輕凍卵，卵子品質越好。建議晚婚的女性可在35歲時先行凍卵，最遲凍卵年齡最好不要超過42歲；而子宮就像房子，只要還有受精卵，60歲的阿嬤也可以生得出小孩。

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