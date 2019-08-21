「好神刀」搭配免疫療法 提升晚期肝癌存活率

2019-08-21

記者陳建志／台中報導

59歲的陳先生罹患B肝多年，卻未定期追蹤，4年前因肝腫瘤破裂，切除右肝，不料半年前又因呼吸喘、胸悶就醫，才發現癌細胞擴散至右心房等部位，院方評估後，以「好神刀」放射治療，搭配免疫療法，讓他的右心房腫瘤大幅縮小，連遠端因癌細胞擴散的橫膈膜腫瘤也接近全消，可以重返工作崗位。

亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師陳政國表示，陳先生4年前因急性腹痛合併休克被送醫急救，才發現肝腫瘤破裂，癌細胞並擴散至腹膜，經緊急栓塞搭配標靶藥物治療，病狀才回穩，之後並將右肝切除，且定期回診，未發現肝腫瘤有復發跡象。

橫膈膜腫瘤也幾乎消失

不料，半年前開始，陳先生出現喘、胸悶，經電腦斷層檢查發現右心房有一顆6公分腫瘤，下腔靜脈也有4公分腫瘤，且右橫膈膜也有大小不一的多顆腫瘤，研判是癌細胞復發擴散，因右心房腫瘤造成呼吸困難，決定先安排「好神刀」進行放射治療2週，搭配免疫治療雙效打擊癌細胞，治療後不但右心房腫瘤大幅縮小，就連未治療的橫膈膜腫瘤也幾乎全消失。

亞大醫院放射腫瘤科主任王博民表示，「好神刀」具有全影像導航，治療時，除可殺死照射區域的癌細胞，因放射治療能釋放腫瘤抗原，改善腫瘤周邊環境，啟動免疫反應，增強體內免疫系統對抗癌細胞的能力，讓沒有接受放射治療的病灶也會消失緩解，搭配免疫治療可明顯提升存活率。

陳政國指出，免疫療法是治療晚期肝癌的新趨勢，但若單獨使用，僅約15%至20%患者能有效控制癌細胞，不過臨床發現，若以好神刀搭配免疫療法，除了肝腫瘤，就連遠端腫瘤都會縮小或消失，出現「遠端免疫共鳴效應」。

陳政國提醒，晚期肝癌較難治療且預後不佳，建議B肝和C肝的患者應定期回診追蹤，若發現腫瘤，應配合肝癌專科團隊為患者量身訂製的治療計畫，才能早日恢復健康。

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