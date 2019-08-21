卡16年 斗六內環路、文化路口終於可打通

2019-08-21

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市內環路與文化路口「瓶頸」，終於獲得地主同意，昨天拆除地上物，讓延宕十六年的道路打通邁開大步；雲林縣政府表示，房舍拆除後會立即進行道路與排水溝工程，未來路口不再突然緊縮，民眾通行可以更安全。

地上物「瓶頸」拆除 地主點頭

斗六市內環路為十二米道路，因應興建陸橋跨越台鐵鐵路，內環路從文化路到民生路段，路寬增加至廿米，道路兩側地主必須提供八米道路用地，十六年前地主為配合道路工程，自辦市地重劃，但重劃後土地分配出現糾紛，導致內環路與文化路口的地主與重建會纏訟多年，也造成內環路行至文化路口時，路寬突然緊縮數米，造成瓶頸。

雲林縣長張麗善積極處理內環路問題，請出已退休的地政局長歐啟訓協調，加上斗六市長林聖爵、縣議員王又民等人積極協助，與地主、重劃會開過八次以上協調會，地主終於讓步，在尚未拿到土地尾款前，就同意拆除地上物，讓道路可以打通。

副縣長謝淑亞表示，困擾地方多年的老問題終於可以解決，可望為地方帶來更便利的交通，提升行的安全，地上物拆除後，縣府工務單位會以紐澤西護欄圍住空地，避免民眾誤闖，並馬上重鋪道路，施做排水溝。

歐啟訓說，因自辦市地重劃發生糾紛，讓內環路工程拖了十六年無法順利完工，所幸在大家為公的前提下，終於取得共識，成功拆除「瓶頸」，這是市民之福，由於地上物拆除後留下的地基比道路略高，在道路完工前，會請縣府在週圍建置安全措施，確保行車安全。

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