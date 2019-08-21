梅山「萬鷺朝鳳」 黃頭鷺南遷將登場

2019-08-21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天八月底至十月，每天都有成千上萬隻黃頭鷺由北往南遷徙，十分壯觀，被譽為「萬鷺朝鳳」生態奇景；太興村長簡慶輝說，第一批黃頭鷺預估本週到來，九月中旬後鳥況最佳。

單日萬隻 本週首批報到

每年黃頭鷺南遷，約八月底、九月初會途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，沿著生毛樹溪溪谷飛翔，單日最多超過萬隻，十分壯觀；因當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴，黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」，吸引許多人專程到太興賞鳥，嘉義縣長翁章梁昨天表示，歡迎遊客賞遊太興，觀賞候鳥遷徙的生態奇景。

下午4至6點 鳥況最佳

簡慶輝指出，「萬鷺朝鳳」生態奇觀每年維持近兩個月，北風和東北季風來臨時，每天下午四點到六點鳥況最佳，黃頭鷺飛翔上升，漸次盤旋，如銀龍擺姿搖尾，接著順著山谷氣流向上盤旋飛奔鳳凰山頭，群山和溪谷就如黃頭鷺的舞台。

群鳥盤飛 太興山谷最壯觀

簡慶輝說，黃頭鷺是夏候鳥，冬天會飛到菲律賓以南國家度冬，從北端進入台灣後會循山線遷徒，或改走平原區或沿海路線，這段期間在朴子市或太保市往天空看，常會看到黃頭鷺飛過，目測到一整群黃頭鷺在山谷盤飛奇景，以太興最為壯觀。

簡慶輝長期觀察，二○一六年八月廿三日太興村出現第一批黃頭鷺遷徙，二○一七年首批八月廿五日，去年九月一日傍晚才出現第一批；觀賞黃頭鷺最佳地點有當地大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和鄉道嘉一五四線九‧五公里處，太興社區備有品茗茶席，可邊品茗邊賞奇景，可洽0933-356466簡慶輝。

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