雲林木瓜雨損慘 納天災救助

2019-08-21

〔記者林國賢／雲林報導〕連日大雨，雲林縣木瓜出現嚴重倒伏、落果、發霉腐爛災情，農委會昨天傍晚公告列入天災害現金救助及低利貸款項目，即日起至八月卅日止受理申報。

嚴重倒伏、落果、發霉腐爛

雲林縣自十三日清晨開始大雨不斷，造成二崙、崙背、西螺等蔬菜產區出現枯黃死亡災情，農民估計損害超過五成；林內木瓜也發生落果、倒伏，農民叫苦連天。

葉菜倒伏、枯黃 菜農盼救助

雲林縣長張麗善與縣府農業處長魏勝德、二崙鄉農會總幹事李達彦到菜田勘災，農民滿臉無奈表示，蚵白菜、莧菜、小白菜、空心菜等葉菜不堪連日大雨蹂躪，出現倒伏、枯黃等情況，能夠採收出售不到五成，甚至還有整田無法採收情況，農民損失數萬到數十萬，如果這二天出現大太陽，損害還會加劇。

張麗善指出，豪雨後葉菜類損失慘重，希望農委會能比照木瓜，將蔬菜列入救助項目，幫忙農民度過難關，另外，因市場上供應量減少四成以上，近日菜價些微上漲，請消費者體諒農民的辛勞，多購買食用，以行動鼓勵支持農民。

另一方面，立委劉建國與林內鄉長張維崢勘查林內木瓜損害情況，發現木瓜田滿是掉落木瓜果實，部分還在果樹的果實也有發霉情況，農民欲哭無淚。

根據農業處統計，截至昨天，全縣蔬菜災損面積達八十二公頃、木瓜受害面積四十五公頃，總損失金額逾三百五十萬元。

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