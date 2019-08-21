淡海輕軌旁 花海超療癒

2019-08-21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府綠美化環境景觀處利用淡海輕軌行政中心站前約三．七公頃土地，種植天使花、百日草、馬纓丹、夏菫、紫嬌花、變葉木等花草，搭配淡海輕軌的幾米公共藝術，打造「稼日蒔光基地」，現正值花海綻放，是賞花好時機。

新北市景觀處說，淡水稼日蒔光基地種植許多花種，最顯眼的是橘紅色的百日草；而天使花則是葡萄紫色，花朵排列緊密，形成一串一串的形狀；夏菫別名花公草或蝴蝶花，有桃紅、藍、黃等多種色彩。花況可至「新北稼日蒔光」臉書粉絲頁查詢。

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