《開幕當天 遊客骨折》新北瀑布滑草場 加強5防護措施

2019-08-21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處在大都會公園打造約兩層樓高的「瀑布滑草場」，但八月十八日開幕當天卻傳出有民眾玩耍致腳趾骨折，現場無人協助處理。高灘處坦言當天下午沒有工作人員在場，未來一個月每個假日將派兩名工作人員進駐，並且劃設五個滑道以及增設防撞軟墊等五項安全措施。

受傷的廖小姐十九日投訴指出，十八日至瀑布滑草場滑草，為了閃躲一名小朋友，用右腳煞車而側翻，導致右腳趾閉鎖性骨折，現場卻沒有工作人員或醫護人員協助。

高灘處今探視傷者 釐清經過

高灘處長謝俊隆表示，前天獲悉後已立即連繫受傷民眾，今天將前往台中探視廖小姐，至於賠償事宜，也會當面向廖小姐釐清事發經過、討論。

新增每次容許五人滑下等規定

謝俊隆說，瀑布滑草場原本就立有牌面，提醒民眾勿攀爬滑草區，也標註鄰近醫療院所以及連絡電話，但為強化安全，將新增使用規則，包括劃分「五個滑道」，每次容許五人同時滑下，避免互相碰撞，並加註「等候區」、「使用前請詳閱說明」、「請依序排隊」等標示，滑草區下方加註「草皮區請勿逗留」，增設防撞軟墊等措施，假日也會加派兩名管理人員維持秩序。

高灘處表示，人工草皮下全面鋪設避震軟墊，也有足夠緩衝區，但仍呼籲民眾遵守場地使用規則，並搭配使用滑草板，滑下時注意草皮區是否有人，雨天或潮濕時切勿強行滑行，才能玩得開心、安全。

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