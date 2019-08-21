補助高雄拆陸橋 立委︰中央一天搞定

2019-08-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不用公文疊疊樂，立委李昆澤昨曝秘辛，行政院今年補助高雄拆除鐵路地下化後的沿線陸橋，展現效率，竟是在一天之內搞定！

展現效率 建設不分黨派

高雄鐵路地下化後，沿線十座陸橋陸續拆除，立法院交通委員會昨邀請交通部長林佳龍視察高雄重大交通建設，李昆澤說，鐵路地下化後的沿線陸橋拆除與地下道填平，經費約五．八四億元，原本都應由高市府負擔，他認為雖是韓國瑜當市長，但建設不分黨派。

李昆澤立即向交通部申請補助，那天三月十七日是假日（週六），仍找到交通部長林佳龍，林馬上邀請鐵道局長討論補助空間，並向行政院長蘇貞昌報告。

李昆澤說，結果在一天之內，中央就通過補助七十五％、約四．三八億元的經費，這就是重視效率、重視高雄。他強調，對於高雄的交通建設，中央就是全力支持，真的不要有太多政治口水。

被問及韓市長一天只批十份公文，跟中央補助的效率比起來怎樣？李昆澤認為批公文多寡或公文堆得高不高，並非重點，而是韓市長有無用心。

林佳龍︰評估晚做不如早做

林佳龍則表示，李昆澤當時提出後，他評估晚做不如早做，相關補助經費由交通部籌措，「這就是效率！」

鐵路地下化後的陸橋拆除，目前已拆完六座。最棘手的是貫通中山路與博愛路的中博高架橋，因為車流量過大，遲遲未動工拆除。

根據鐵工局最新規劃，中博高架橋預定明年底開始拆除，屆時站西路已經通車，可以疏散車流，預計半年拆除完畢，接著針對東邊區塊施工，開闢站東路。

另針對鐵路地下化第一階段完工後，仍然有後續工程，導致周圍停車困難等問題，台鐵局承諾將在長明街的空間作為停車場，今年底會辦理招標，李昆澤也要求須在一個月內，針對高雄車站商圈周圍，找尋適合的場所作為臨時停車之用。

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