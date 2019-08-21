連日大雨 鳳山運動園區跑道隆起

2019-08-21

危及運動安全 議員促速改善

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市打造全國最大鳳山運動園區，是許多跑友最愛的運動場所，近來連續豪大雨成災，出現「碰龜」隆起跑道，跑友質疑安全堪虞，議員林智鴻促市府改善；運動發展局允諾二週內改善，先立警告標示，另中央補助興建地下停車場，明年將重新鋪設跑道。

前市府斥資近五億元打造鳳山運動園區，占地十．八公頃全國最大，除了新建首座市民運動中心，同步整建體育館、游泳池等，多元化運動設施一應俱全。目前已開放網球場、游泳池、溜冰場等，市民運動中心預計今年底開放、體育館力拚明年過年前開放。

民進黨議員林智鴻邀集運發局與在地跑友會勘，質疑「碰龜」跑道，造成運動安全疑慮，園區的公共廁所、體健暖身設備不完善，還有周遭停車位不足，造成運動民眾不便。

林智鴻要求運發局待天氣放晴後，儘速維修「碰龜」跑道，且市民運動中心啟用後，開放民眾使用廁所，增設暖身拉筋用體健設施，並加強勸導車輛禁止進入園區。

林智鴻強調市長韓國瑜不用心，市政缺失嚴重，自己的高雄自己救，他就自己盡力一點，除了監督市府，也提出解決方案，將持續追蹤進度，確保民眾的生活品質。

運發局︰預計二週內改善

運發局表示，園區跑道比較老舊，因豪大雨泡水受損，將待天氣放晴，預計二週內改善。

明年建停車場一併重鋪跑道

另中央前瞻計畫補助七億元，將協助興建地下停車場，預計明年四月發包施工，屆時將可重新鋪設跑道，還能提供六百個停車位。

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