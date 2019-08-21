《桃園》復興新地標 天幕活動場啟用

2019-08-21

〔記者李容萍／復興報導〕「復興區前山天幕活動場工程」昨天落成啟用，位於角板山公園的天幕廣場採用泰雅帽設計，紅、白、黑三色象徵祖靈眼睛的菱形圖騰，代表祖靈會永遠庇護泰雅族人，位於羅馬公路旁舊高遶國小校區內的高遶活動場，是活化舊有校園空間打造，兩工程都深具地方特色的新興地標，成為熱門打卡景點。

市長鄭文燦出席典禮表示，復興區是桃園市唯一的山地行政區，前山天幕活動場興建工程包括角板山及高遶二個工區，總經費約四千二百一十萬元，落成啟用後，可供里民集會交流等多元用途。

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