《桃園》大坑缺溪「下雪」 疑工廠偷排廢水

2019-08-21

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區大坑缺溪「下雪」了？近兩週每逢下午水面出現大片白色泡沫，泡沫如雪片紛飛飄落道路，民眾懷疑有惡質工廠利用下班時間偷排廢水，影響溪流生態環境。市府環保局獲報前往採樣，初步判斷酸鹼值、溶氧量仍正常，也沒有重金屬反應，將會同水務局追查是否藏有排流工業廢水的暗管。

近期支渠2度出現泡沫 採樣符合標準

鎮興里長黃志杰表示，大坑缺溪發源龍潭店子湖，流經平鎮山子頂地區，農民都會引水灌溉，以往水質還算清澈，不料近期支渠開始有大量泡沫出現，居民懷疑是平鎮工業區工廠偷排廢水。

黃志杰說，十日傍晚五點多，大坑缺溪上游逢安支線開始出現泡沫，當天與環保稽查人員循水路查訪，發現某洗衣工廠透過廢水貯存槽、排流口放水，懷疑是廠方使用過量洗衣劑所致，但業者矢口否認，稽查人員採樣也符合標準。

將會同水務局 釐清有無暗管或繞流偷排

事隔九天，前天大坑缺溪又出現白色泡沫，黃志杰緊急通報環保局派員追查，發現廢水從中庸路一段支渠及興隆路兩處排入，稽查人員沿溪流找到排放口，確認是從工業區排出。

環保局表示，大坑缺溪經長期監測為中度污染，排水入溪的列管事業均為工業區內工廠，但因平鎮區的生活污水尚未接管，工業區周邊的餐飲業和居住人口較密集，流域支線的確較易有水質不佳的情況發生，為求謹慎，將再會同水務局進行區域盤查，以釐清各排放管道水路，如發現有不法業者埋設暗管或繞流偷排廢水，將從重處分。

環保局表示，十日、十九日的泡沫廢水檢舉案，經採水檢測pH值正常，巡視工業區相關放流處並無異常，勘察沿線溪流，均是在水流跌落處才有泡沫，也未造成魚蝦暴斃，不排除是生活污水或消防廢水誤排導致。

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