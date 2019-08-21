《桃園》3樓天花板突掉落 海砂屋自辦都更不拖了

2019-08-21

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕龜山區金山、光峰社區長期被市府公告為海砂屋，十九日下午兩點多，金山社區一戶民宅四樓地板突然坍塌，三、四樓瞬間變成「同一層樓」，三樓蔡姓女住戶險些被崩落的天花板砸中，所幸與曾姓公公命大逃過一劫，毫髮無傷。兩人昨天驚魂未定表示：「還以為是大地震，嚇死人！」

只差10公分 3樓女住戶險被砸中

這起坍塌意外發生時，蔡女正在三樓廚房靠客廳處角落操作縫紉機，突然一聲巨響、天花板整塊掉下來，嚇得她趕緊躲到縫紉機底下，只差十公分就被砸到頭，由於通往客廳的出口被掉落的石塊、損壞的門板擋住，曾翁趕緊搬開石塊將她救出；蔡女丈夫及兒子聞訊趕回，眼見住家成了廢墟，一家人欲哭無淚，只能漏夜搬到親戚家借住。

這起事故引起市府住宅發展處重視，住發處長莊敬權表示，已獲金山社區主委呂慧鈴授權，住發處會直接輔導規劃公司，今天就會將金山社區的都市計畫更新書圖改好，依程序進入公開展覽期，有信心金山社區的自辦都更不會再延宕。

金山社區危樓都更 住發處介入協助

住發處指出，由相同建商興建、僅隔一條街的金山、光峰社區，各有三十五及七十五戶，屋齡已三十三年，因建商於一九八六年即取得使用執照，當時並無海砂屋相關法規，九二一大地震發生後，二社區被鑑定為海砂屋危樓，目前僅剩四成住戶，其中金山社區「自辦都更」已十多年，並獲全體住戶同意，但因建築師規劃的都市計畫更新書圖不合規定，仍然卡關。

「不能再拖了！」呂慧鈴昨與多名住戶到蔡女坍塌的住家關心。她表示，市府若認為二社區有公共危險之虞，就必須將住戶全部安置，但也無奈地表示，現在是住戶要配合都更，卻不知該怎樣配合？對於都更程序太慢，她也提出可否縮短流程？透過專案專法進行？並向市府喊話，希望能趕快完成都更，「不要讓百姓每天擔驚受怕！」

呂慧鈴說，都更第一次公聽都還沒進行就發生坍塌事故，社區已經不能住人了；其他住戶也說，還好蔡女命大，不然後果難料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法