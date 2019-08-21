《義民祭神豬賽》客委會主委李永得：支持不虐養 但應尊重習俗

2019-08-21

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣新埔褒忠亭義民廟廿年來首次出現有動保人士在祭典會場外抗議，並以人道理由要求客委會等相關單位取消神豬比賽。客委會主委李永得說，這個爭議必須分兩件事情來看待，一是神豬比賽，另一個是不要虐養神豬。他支持不可以虐養神豬，但取消神豬比賽這事是民間的信仰，並非官方一個命令就可以辦到的。

文史工作：改革飼養 不必取消

文史工作者黃有福說，神豬比賽在閩南、客家的廟會中都很常見，而虐養神豬的狀況確實存在，但真正的問題在於禁錮飼養，並非強行灌食。他主張神豬比賽不必取消，但該改革。動保人士的抗議主題如能精確聚焦：飼養時「不能禁錮神豬」，相信人都有惻隱之心進而認同。

李永得：民俗形成有其歷史意義

李永得說，神豬比賽是義民祭典文化中的一部分，有一百多年的傳統，盼動保人士要能理解且尊重。他非常贊成動保人士不要虐養神豬的看法，只是神豬比賽是民間信仰，不是官方或任何一個單位隨時一個命令就可以取消的，因為任何一個民俗的形成，一定有其歷史過程和意義，盼大家互相尊重。

縣長：近年來已有用米豬替代神豬

新竹縣長楊文科則說，縣府會好好思考如何配合世代的改變，慢慢的來移風易俗，像是縣府近年配合義民祭已經長期推動用創意彩繪神豬來取代真正的神豬，未來還會持續推動，且廣場已經有很多鄉親不是用神豬祭祀，而是用米豬等取代。

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