放射治療患者 頸動脈狹窄好發族群

2019-08-20

文／蘇亦昌

80歲的張先生不抽菸、不喝酒，也沒有高血壓或糖尿病病史。10年前，張先生曾因咽喉腫瘤接受過頸部放射線治療，治療成效良好，腫瘤也控制得宜，沒有復發。最近兩年，張先生開始有容易頭暈，改變姿勢時容易昏厥的症狀。雖然沒有明顯的肢體無力，但這種暈眩的感覺嚴重影響日常生活。

就醫後，神經科醫師安排頸部超音波檢查及電腦斷層血管攝影檢查，發現張先生位於兩側頸部、負責大腦血流供應的血管（稱為內頸動脈），均有嚴重狹窄情形。因此，神經外科醫師利用氣球擴張及支架置放的技術，打通原本狹窄的血管，張先生這種容易暈厥及頭暈目眩的症狀，也就獲得了大幅改善。

頸動脈狹窄是一個很常見的缺血性血管疾病，其發生原因，和高血壓、糖尿病或高血脂等危險因子息息相關。然而，像張先生這種沒有這些危險因子，但曾接受頸部放射線治療的患者，也是頸動脈狹窄的好發族群。

放射治療時所產生的輻射線，容易損傷血管內皮細胞而引起血管壁的變化，研究顯示，放射治療5年以後，這種血管壁變化的現象就會逐漸明顯，依據類型不同，可能的血管病變包括有動脈硬化、動脈瘤或動脈剝離等。其中，動脈硬化導致動脈狹窄的機率最高，當狹窄日趨嚴重後，就可能出現腦部供血不足，甚至導致缺血性腦中風的危險。

針對這類疾病，頸部超音波是最方便、且不具侵入性的檢查工具。臨床上建議，病人因任何原因需接受頸部的放射線治療時，宜考慮於放療5年後，定期接受頸部血管檢查，以提早偵測頸動脈狹窄的可能性。

（作者為國泰綜合醫院神經外科醫師）

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