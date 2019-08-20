白內障拖延治療 小心急性青光眼恐失明

2019-08-20

文／蘇振文

65歲張阿姨患有白內障，醫師多次建議開刀治療，但她害怕開刀，常找理由拖延，直到某天凌晨出現左眼劇痛、模糊、頭痛及嘔吐、食慾不振等症狀，天一亮立刻衝往醫院檢查，赫然發現左眼的眼壓高達50毫米汞柱（正常約21毫米汞柱以下），確診為「急性隅角閉鎖青光眼」，嚇得她直怪自己「太鐵齒了」。

所幸經緊急施打降眼壓藥物後，眼壓回復至正常值，之後再施打雷射虹膜切開治療，順利化解急性高眼壓，透過門診追蹤治療一個月後，評估狀況允許，趕緊安排白內障手術，將過熟的白內障摘除，目前她的眼壓維持12毫米汞柱，視力也恢復至1.0，堪稱不幸中的大幸。

白內障為眼睛水晶體混濁退化的疾病，根據世界衛生組織資料顯示，白內障是全世界造成失明最常見的原因，正常的水晶體應是透明清澈的物質，具有聚集光線的功能，對於視力的品質十分重要，造成白內障的常見原因包括：老化、外傷、輻射暴露、先天性、糖尿病或高度近視等，又以老化為最常見的致病原因。

若動手術 僅需20分鐘就搞定

白內障的症狀通常為視力模糊、眩光、畏光、疊影、眼睛易疲勞等，一旦白內障日趨嚴重，則無法用眼鏡矯正模糊的視力。白內障的治療方式分為配鏡、眼藥水和白內障手術，輕微的白內障且尚未造成視力明顯下降，可先配戴適當度數的眼鏡矯正視力，並同時點白內障藥水，以減緩白內障成熟的速度。

但若白內障成熟導致影響日常生活作息，則可考慮使用白內障超音波乳化手術，和人工水晶體植入，以改善視力，目前白內障手術已發展數十年，在顯微手術的發展下，手術傷口僅有0.2公分，且不需要縫線，手術時間僅約20分鐘，是相當純熟的手術。

有些白內障過度成熟，或是水晶體水腫，且為遠視眼或沒有近視的中老年人，會突然急性青光眼發作，若不積極處理，恐有失明危機，故建議民眾，若有白內障，一定要定期檢查，若經評估白內障成熟，且有急性青光眼發作的風險，一定要將白內障摘除，避免發作的可能。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師）

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