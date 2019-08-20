林鐵眠月線震毀 擅闖最高罰15萬

2019-08-20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林業鐵路眠月線於一九九九年九二一地震時路基與隧道嚴重崩毀，又因二○○九年莫拉克風災豪雨坍塌，封閉停駛至今，並告示勿進入，但仍有山友闖入，去年底迄今，已發生三起失足受傷事故，由於位處偏遠，救援難度高，阿里山林鐵及文資處最近再增設告示牌，呼籲民眾勿進入眠月線，以確保安全。

去年底至今3起受傷案 救援難

林鐵眠月線建於一九一五年，沿途景色壯麗，即使因九二一地震等天災後封閉，仍被登山客視為探險秘境。不過，去年十二月卅日有三對夫妻結伴攀爬，回程時一名女山友左腳骨折求援，八名巡山員花了五個鐘頭輪流將傷者揹下山，夜間救援險象環生。

今年六月廿八日，又有十四位山友揪團到眠月線登山露營，其中一名男子不慎跌倒眠月線鐵橋下，四肢挫傷及臉部撕裂傷，由警消與林鐵及文資處人員救援送醫；八月四日，又有一名遊客在眠月線明隧道附近跌倒，救難人員也是費了九牛二虎之力才完成救援送醫。

嚴禁行走鐵路 違者罰1至5萬

林鐵及文資處副處長周恆凱指出，目前眠月線前段（塔山步道木平台前）為營運路段，尚有祝山線列車或台車行駛，嚴禁民眾行走鐵路，違反規定者，得依鐵路法第七十條規定處以一萬至五萬元罰款。

進入一葉蘭保留區 須依法申請

至於眠月線後段路線嚴重坍塌，且該處屬台灣一葉蘭自然保留區範圍，民眾須依法申請才能進入，最近，林鐵及文資處已於該路段十字分道、塔山步道木平台、明隧道前、石猴車站等處，再增設告示牌，提醒民眾勿進入。

嘉義林管處副處長李定忠表示，民眾未經申請，如勸導不聽仍強行進入一葉蘭自然保留區，可依違反文化資產保存法，處以三萬元以上十五萬元以下罰款。

周恆凱強調，將啟動眠月線復活評估作業，藉由現況調查、災害分析、生態景觀等面向，研擬修復可行性，讓眠月線以最美麗面貌重現世人眼前。

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